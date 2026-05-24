Exploración minera en Patquía y Sierras de Paganzo: impacto en comunidades locales

La reunión entre autoridades provinciales y representantes de EMSE y Soluciones Argentinas destacó el potencial económico de la prospección de tierras raras en Sierras de Paganzo y Vilgo. Las muestras preliminares son prometedoras y se espera generar empleo local y fortalecer la economía regional.

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Las autoridades provinciales, junto a representantes de la empresa EMSE y de Soluciones Argentinas, se reunieron para evaluar el avance de los trabajos de prospección en la zona de Sierras de Paganzo y Vilgo, en el departamento Independencia. El objetivo es identificar tierras raras, lo cual podría tener un impacto significativo en la economía local.

El encuentro, que incluyó al ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, se centró en la contratación de mano de obra local y el control ambiental de las actividades. Durante la reunión, se destacaron los resultados positivos de las muestras obtenidas en la fase preliminar de los estudios geológicos, lo que sugiere la viabilidad de continuar con el proyecto.

Walter Gómez, presidente de EMSE, explicó que tras completar los muestreos, se procederá con estudios geofísicos para profundizar en las anomalías geológicas. Además, enfatizó la importancia de que los proveedores y servicios, como hotelería y estaciones de servicio, sean de la región, para potenciar la economía local y generar empleo.

Mario Tesone, geólogo de Soluciones Argentinas, destacó el apoyo de la Secretaría de Minería y de EMSE, lo que ha permitido un desarrollo ágil de las actividades exploratorias. Esta colaboración es fundamental para el éxito del proyecto y el beneficio de las comunidades cercanas.