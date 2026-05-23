Sábado, 23 de Mayo 2026
Economía

Proyectos mineros en Patquía y Sierras de Paganzo: impulso a la economía local

La Rioja avanza en la exploración minera en Patquía, Sierras de Paganzo y Vilgo, con resultados prometedores en la identificación de tierras raras que implican un impacto socioeconómico en las comunidades locales.

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La exploración minera en La Rioja avanza con proyectos en Patquía, Sierras de Paganzo y Vilgo. Una reunión encabezada por el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, permitió evaluar los progresos en prospección y exploración de tierras raras en estas localidades, con la participación de representantes de Soluciones Argentinas y EMSE.

Se discutieron los resultados positivos de las muestras obtenidas en el último año y medio, lo que sugiere la continuidad de los estudios geológicos. Walter Gómez, presidente de EMSE, destacó que tras finalizar los muestreos, se procederá a estudios geofísicos para identificar áreas con mineralización. Además, enfatizó la importancia de contratar mano de obra local y de trabajar con proveedores de la región para el abastecimiento de bienes y servicios.

El geólogo de Soluciones Argentinas, Mario Tesone, resaltó el apoyo del Gobierno provincial en el desarrollo de estas actividades de exploración, lo que ha facilitado el acceso al terreno y la realización de las tareas necesarias. También advirtió que estos proyectos requieren procesos largos de evaluación y análisis técnico.

Etiquetas: la rioja minería prospección empleo desarrollo económico territorio
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