Sábado, 23 de Mayo 2026
Política

Mejoras salariales para el sector público: ¿Cómo impacta a los trabajadores riojanos?

El gobernador Ricardo Quintela anunció una recomposición salarial para empleados públicos, enfocándose en fuerzas de seguridad, prevista para el segundo semestre. Este anuncio responde a un contexto económico complejo y busca mejorar las condiciones laborales tras el aguinaldo.

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El gobernador Ricardo Quintela anunció que el Gobierno de La Rioja está trabajando en una recomposición salarial para los empleados públicos, enfocándose especialmente en las fuerzas de seguridad. Este ajuste salarial está previsto para el segundo semestre del año, luego del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Durante el acto central por el aniversario de la Policía de la Provincia, el mandatario reconoció las dificultades internas de su equipo y mencionó la importancia de mejorar las condiciones salariales en un momento económico complicado. Afirmó que se está trabajando intensamente para lograr este objetivo.

Con este anuncio, el Ejecutivo provincial busca generar previsibilidad y aliviar la tensión salarial, priorizando a las fuerzas de seguridad en su planificación para la segunda mitad del año.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial recomposición salarial fuerzas de seguridad economía paritarias
TL;DR

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