Nueva ordenanza del Concejo de La Rioja busca mejorar la seguridad en torneos amateurs

El Concejo Deliberante de La Rioja planea modernizar las normativas del deporte amateur tras 28 años sin cambios, incluyendo seguros y requisitos médicos. Los costos de implementación podrían ser una carga para los clubes de barrio, donde contratar emergencias privadas cuesta entre 140.000 y 150.000 pesos por hora. La nueva ordenanza busca garantizar la seguridad y la salud en la práctica deportiva.

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El Concejo Deliberante de La Rioja está trabajando en una nueva ordenanza que busca actualizar los requisitos para el deporte amateur en la ciudad, tras 28 años sin modificaciones. La concejala Marcela Martínez resaltó la necesidad de esta reforma, argumentando que las normativas actuales han quedado desactualizadas.

La propuesta incluye requisitos como seguros al día, controles médicos estrictos y ambulancias equipadas, lo que podría implicar un impacto económico significativo para los clubes de barrio. Martínez advirtió que el costo de un sistema de emergencias privado puede rondar entre 140.000 y 150.000 pesos por hora, lo que dificulta la implementación de estas normativas en instituciones sin fines de lucro.

La concejala también subrayó que la falta de presupuesto no debe ser una excusa para descuidar la seguridad. Se investiga un caso de irregularidad en el que una ambulancia no contaba con los tubos de oxígeno necesarios. El proyecto se enfocará en la seguridad de las canchas, la obligación de seguros y la responsabilidad civil de organizadores y propietarios de instalaciones.

Además, la iniciativa enfatiza la responsabilidad individual de los jugadores, instando a la ciudadanía a realizarse los controles médicos necesarios antes de participar en actividades físicas. Martínez hizo un llamado a la conciencia sobre la importancia de la seguridad en el deporte.