Sábado, 23 de Mayo 2026
La Rioja

Nueva ordenanza del Concejo de La Rioja busca mejorar la seguridad en torneos amateurs

El Concejo Deliberante de La Rioja planea modernizar las normativas del deporte amateur tras 28 años sin cambios, incluyendo seguros y requisitos médicos. Los costos de implementación podrían ser una carga para los clubes de barrio, donde contratar emergencias privadas cuesta entre 140.000 y 150.000 pesos por hora. La nueva ordenanza busca garantizar la seguridad y la salud en la práctica deportiva.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 19 min 2 min de lectura
Nueva ordenanza del Concejo de La Rioja busca mejorar la seguridad en torneos amateurs
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Concejo Deliberante de La Rioja está trabajando en una nueva ordenanza que busca actualizar los requisitos para el deporte amateur en la ciudad, tras 28 años sin modificaciones. La concejala Marcela Martínez resaltó la necesidad de esta reforma, argumentando que las normativas actuales han quedado desactualizadas.

La propuesta incluye requisitos como seguros al día, controles médicos estrictos y ambulancias equipadas, lo que podría implicar un impacto económico significativo para los clubes de barrio. Martínez advirtió que el costo de un sistema de emergencias privado puede rondar entre 140.000 y 150.000 pesos por hora, lo que dificulta la implementación de estas normativas en instituciones sin fines de lucro.

La concejala también subrayó que la falta de presupuesto no debe ser una excusa para descuidar la seguridad. Se investiga un caso de irregularidad en el que una ambulancia no contaba con los tubos de oxígeno necesarios. El proyecto se enfocará en la seguridad de las canchas, la obligación de seguros y la responsabilidad civil de organizadores y propietarios de instalaciones.

Además, la iniciativa enfatiza la responsabilidad individual de los jugadores, instando a la ciudadanía a realizarse los controles médicos necesarios antes de participar en actividades físicas. Martínez hizo un llamado a la conciencia sobre la importancia de la seguridad en el deporte.

Etiquetas: la rioja concejo deliberante ordenanza deporte amateur seguridad e higiene marcela martínez
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3999 articles →

Artículos relacionados

Chilecito se llena de música y fervor en la celebración de Santa Rita de Casia

Chilecito se prepara para la tradicional fiesta de Santa Rita con actividades festivas

Colectivo se hunde en Chepes: el asfalto cede sin dejar heridos

Desvíos en el transporte urbano complican la movilidad en La Rioja por el aniversario policial

Propuesta para revitalizar 800 viviendas en La Rioja mediante financiamiento mixto

Escrituración masiva en Nueva Rioja: un paso adelante para 120 familias locales

Adiós a Sorpresa Copias: 25 años de historia llegan a su fin en La Rioja

Operativo de tránsito por el aniversario de la Policía Provincial afectará la circulación en la capital riojana

Compromiso educativo en La Rioja: el CONaG celebra 16 años de logros significativos.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar