Operativo de tránsito por el aniversario de la Policía Provincial afectará la circulación en la capital riojana

Con motivo del 435° aniversario de la Policía de la Provincia de La Rioja, se implementará un operativo especial de tránsito en la ciudad capital el viernes 22 de mayo. Este dispositivo comenzará a las 06:30 hs. y se extenderá hasta las 08:00 hs., coincidiendo con el horario de mayor flujo vehicular por el ingreso escolar y laboral.
Las autoridades han informado que habrá cortes momentáneos y desvíos de tránsito en las áreas cercanas al acto central de la fuerza. El objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar la circulación vehicular. Se recomienda a la comunidad que extremen las medidas de precaución, como disminuir la velocidad en las zonas afectadas y estar atentos a las señalizaciones.
Además, se hace hincapié en la importancia de acatar las órdenes del personal policial y optar por rutas alternativas. Se espera que el tránsito comience a normalizarse gradualmente una vez finalizado el operativo. La Policía de la Provincia reafirma su compromiso con la seguridad y el orden en la gestión de eventos que involucran a la ciudadanía.