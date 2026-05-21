Jueves, 21 de Mayo 2026
La Rioja

Operativo de tránsito por el aniversario de la Policía Provincial afectará la circulación en la capital riojana

Este viernes 22 de mayo, La Rioja vivirá un operativo especial de tránsito por el 435° aniversario de la Policía, con cortes y desvíos desde las 06:30 hasta las 08:00 hs. Se recomienda tomar precauciones y usar rutas alternativas.

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Redacción Equipo Editorial
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Operativo de tránsito por el aniversario de la Policía Provincial afectará la circulación en la capital riojana
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Con motivo del 435° aniversario de la Policía de la Provincia de La Rioja, se implementará un operativo especial de tránsito en la ciudad capital el viernes 22 de mayo. Este dispositivo comenzará a las 06:30 hs. y se extenderá hasta las 08:00 hs., coincidiendo con el horario de mayor flujo vehicular por el ingreso escolar y laboral.

Las autoridades han informado que habrá cortes momentáneos y desvíos de tránsito en las áreas cercanas al acto central de la fuerza. El objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar la circulación vehicular. Se recomienda a la comunidad que extremen las medidas de precaución, como disminuir la velocidad en las zonas afectadas y estar atentos a las señalizaciones.

Además, se hace hincapié en la importancia de acatar las órdenes del personal policial y optar por rutas alternativas. Se espera que el tránsito comience a normalizarse gradualmente una vez finalizado el operativo. La Policía de la Provincia reafirma su compromiso con la seguridad y el orden en la gestión de eventos que involucran a la ciudadanía.

Etiquetas: la rioja policía de la provincia operativo de tránsito seguridad aniversario cortes de ruta
TL;DR

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