Miércoles, 20 de Mayo 2026
La Rioja

La Rioja celebra 435 años de historia con un enfoque en su rica herencia cultural

En el 435° aniversario de la fundación de La Rioja, se destaca la necesidad de incluir más historia local en las aulas, crucial para fortalecer la identidad cultural y política de las nuevas generaciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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En el contexto del 435° aniversario de la fundación de la Ciudad de La Rioja, el profesor e historiador Ariel López destacó la importancia de la provincia en la formación del Estado nacional y la necesidad de mejorar la enseñanza de la historia local en las escuelas. Según López, la escasa inclusión de la historia riojana en los planes de estudio afecta el conocimiento de las nuevas generaciones sobre su legado cultural y político.

López hizo hincapié en la contribución de La Rioja más allá de las batallas por el federalismo, mencionando a figuras destacadas como Facundo Quiroga, Joaquín V. González y Vicente Almandos Almonacid. Estos personajes no solo influyeron en la política y la cultura, sino que también dejaron un impacto significativo en la educación, como el uso del guardapolvo blanco propuesto por la maestra Julia Crespo.

Al reflexionar sobre los últimos 50 años, López mencionó el rol del expresidente Carlos Menem en la historia contemporánea de La Rioja. Concluyó que esta celebración debe servir como un llamado a fortalecer el orgullo riojano a través del conocimiento y la educación.

Etiquetas: la rioja historia educación política aniversario cultura
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