Martes, 19 de Mayo 2026
Festejos del Aniversario en barrios: una apuesta por la cercanía con la comunidad
La Rioja

Festejos del Aniversario en barrios: una apuesta por la cercanía con la comunidad

La decisión de cancelar el desfile por el aniversario de La Rioja permitirá redirigir recursos a los barrios, priorizando servicios esenciales como bacheo y asfalto. Las actividades se centrarán en el barrio 20 de Mayo, promoviendo la convivencia comunitaria y el reconocimiento de la identidad local.

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La secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santangelo Carrizo, anunció un cambio significativo en las celebraciones del aniversario de la Ciudad de La Rioja. Este año, se eliminará el tradicional desfile para redirigir esos recursos a las necesidades de los vecinos, priorizando inversiones en los barrios y fortaleciendo los lazos comunitarios.

La decisión, respaldada por el gobernador Ricardo Quintela, busca transformar la conmemoración en un espacio de convivencia y valorización de la identidad local. "La plata que tal vez usábamos en el desfile, hoy se traslada a los barrios para dar respuestas concretas", declaró Santangelo Carrizo.

Las actividades comenzarán a las 8 con el izamiento de la bandera en la Plaza 25 de Mayo, y se trasladarán al barrio 20 de Mayo. La jornada incluirá una reseña histórica, presentaciones artísticas como la del cuadro de baile “El Chacho” por la Universidad del Adulto Mayor, y diversas actividades comunitarias que buscan reunir a las familias en un ambiente de celebración.

Etiquetas: la rioja aniversario ciudad gobierno provincial actividades comunitarias ricardo quintela barrio 20 de mayo
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