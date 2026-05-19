Martes, 19 de Mayo 2026
Corte de luz programado: sectores de Chilecito y Famatina sin electricidad este martes
La Rioja

Corte de luz programado: sectores de Chilecito y Famatina sin electricidad este martes

Este martes 19 de mayo, EDELaR realizará un corte de electricidad desde las 15:00 por trabajos en Chilecito y Famatina, afectando varias localidades. Se estima que durará 30 minutos, pero podría variar.

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El suministro eléctrico sufrirá un corte de urgencia este martes 19 de mayo, afectando varias áreas de los departamentos Chilecito y Famatina. La interrupción comenzará a las 15:00 horas y se prevé que dure aproximadamente 30 minutos debido a trabajos en una línea de media tensión.

En Chilecito, las zonas impactadas incluirán San Nicolás, San Lorenzo, Los Sarmientos y el Hotel Mac Royal. Por otro lado, en Famatina, el corte afectará a Pituil, Campana, Antinaco, Chañarmuyo, La Cuadra, Santa Cruz, Santo Domingo y El Potrerillo.

La empresa EDELaR solicitó a los usuarios que tomen precauciones durante el corte y recordó que el tiempo de interrupción podría variar según el avance de los trabajos. Estas interrupciones son necesarias para el mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica, la cual es esencial para la vida cotidiana de los habitantes, especialmente en zonas donde el suministro constante de energía es crítico para actividades comerciales y domésticas.

Las autoridades locales han resaltado la importancia de mantener una comunicación efectiva entre EDELaR y la comunidad, para asegurar que los vecinos estén informados sobre los cortes programados y puedan planificar adecuadamente sus actividades.

Etiquetas: chilecito famatina corte de suministro eléctrico edelar obras públicas infraestructura eléctrica
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