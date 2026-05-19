La Rioja Telecomunicaciones premia a sus clientes con acceso exclusivo al Mundial 2026

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La empresa estatal La Rioja Telecomunicaciones lanzó el “Mega Sorteo Mundial 2026”, que incluye la entrega de 250 Smart TV, 1.000 camisetas de la Selección Argentina y, en un futuro, tres autos 0 km. Este anuncio se realizó en una transmisión especial por Canal 9, con la presencia del gobernador Ricardo Quintela y el titular de la empresa, Javier Cobresí.

El sorteo está destinado a los clientes que tengan contratado el servicio Doble Play (Internet y View TV) y que estén al día con sus pagos. Durante la presentación, Quintela destacó el crecimiento sostenido de la compañía y su impacto en la vida cotidiana de las familias, subrayando que el 75 por ciento de los televisores estarán destinados al interior provincial.

El gobernador remarcó la importancia de garantizar el acceso a la conectividad y mencionó que este derecho está respaldado por la nueva Constitución provincial. Cobresí, por su parte, enfatizó que los sorteos celebran el crecimiento de la empresa en los últimos años y agradeció a los clientes por su apoyo continuo.