Martes, 19 de Mayo 2026
Actividades culturales destacadas en La Rioja por el Día Internacional de los Museos
La Rioja

Actividades culturales destacadas en La Rioja por el Día Internacional de los Museos

El 18 de mayo, La Rioja celebra el Día Internacional de los Museos con múltiples propuestas, destacando el Museo de la Ciudad y más de 9.000 piezas en el Museo Inca Huasi. Los visitantes podrán explorar la rica historia y cultura local a través de recorridos y talleres. No te pierdas esta oportunidad de conexión con el pasado.

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El Día Internacional de los Museos, celebrado cada 18 de mayo, invita a disfrutar de diversas actividades en La Rioja. Esta festividad resalta la importancia de los museos como guardianes de la cultura y la historia local, ofreciendo una experiencia enriquecedora a través de visitas guiadas y talleres interpretativos.

Entre los museos destacados se encuentra el Museo de la Ciudad, que ilustra la transformación de La Rioja de aldea a capital. También, el Museo Rosario Vera Peñaloza rinde homenaje a la educación como base de la cultura. El Museo Sor Leonor ofrece un espacio de reflexión sobre la vida espiritual de una figura emblemática, mientras que el Museo Inca Huasi preserva una vasta colección de más de 9.000 piezas arqueológicas de culturas prehispánicas.

Los interesados en el arte pueden visitar el MOC, donde se exhiben obras de artistas locales, y el Museo Folklórico, que muestra la vestimenta y leyendas de la región. Para los amantes de la ciencia, el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLaR ofrece un vistazo al pasado con fósiles como el Riojasaurus incertus. En Pituil, el Museo Arqueológico forma parte de un circuito histórico que incluye importantes monumentos.

En Chilecito, Samay Huasi, un Monumento Histórico Nacional, y el Cable Carril, que narra la historia del transporte en la región, son paradas obligatorias para quienes deseen conocer más sobre la identidad cultural de La Rioja.

Etiquetas: la rioja día internacional de los museos museos cultura patrimonio actividades culturales
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