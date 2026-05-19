Martes, 19 de Mayo 2026
Despedida a Luis "Huevo" Álamo: un ícono del fútbol de Veteranos en La Rioja
La Rioja

Despedida a Luis "Huevo" Álamo: un ícono del fútbol de Veteranos en La Rioja

La comunidad futbolística de La Rioja está de luto por el fallecimiento de Luis "Huevo" Álamo, un referente del fútbol de veteranos, dejando un vacío en el deporte local y un llamado a cuidar la salud de los jugadores. Se preparan homenajes y actividades en su memoria.

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La comunidad futbolística de La Rioja atraviesa un profundo luto tras el fallecimiento de Luis "Huevo" Álamo, un destacado jugador de fútbol veterano. Su deceso, ocurrido después de una grave descompensación de salud, ha generado conmoción entre compañeros y rivales, así como entre aficionados al deporte amateur.

Álamo había estado internado con un pronóstico reservado tras sufrir un desvanecimiento mientras participaba en un partido en el predio de Las Margaritas. A pesar de la atención médica rápida y el esfuerzo de los profesionales, el desenlace fue lamentablemente fatal. La pérdida de Álamo resuena más allá del ámbito deportivo, dejando un legado de amistad y compañerismo.

La Federación de Fútbol de Veteranos de la provincia ha expresado su pesar y ha hecho un llamado a reflexionar sobre la salud y el bienestar de los jugadores, subrayando la necesidad de un seguimiento médico adecuado. La comunidad planea rendir homenaje a Álamo con actividades en su memoria, incluyendo partidos amistosos que celebrarán su legado y pasión por el fútbol.

Este triste suceso recuerda la fragilidad de la vida y la importancia del deporte como un espacio para la convivencia y la solidaridad. La comunidad de La Rioja se une en este momento de dolor, honrando la memoria de un gran deportista y mejor persona.

Etiquetas: la rioja fútbol luto luis álamo veteranos comunidad
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