Miércoles, 20 de Mayo 2026
La Rioja

Aniversario de La Rioja: actividades comunitarias para todos los vecinos en los barrios

La ciudad de La Rioja conmemora su aniversario con actividades comunitarias en barrios, priorizando obras y servicios sobre el tradicional desfile. El evento inicia a las 8 en la Plaza 25 de Mayo y se extenderá hasta la tarde en el Parque de las Juventudes, promoviendo la cultura y el encuentro social.

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Aniversario de La Rioja: actividades comunitarias para todos los vecinos en los barrios
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La ciudad de La Rioja conmemora su aniversario con un enfoque renovado en la participación comunitaria. Este año, se suspendió el tradicional desfile para redirigir los recursos hacia obras y servicios que beneficien a los vecinos, según informó la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santangelo Carrizo.

Las celebraciones iniciarán a las 8 con el izamiento de la bandera en la Plaza 25 de Mayo, donde estarán presentes el gobernador Ricardo Quintela y autoridades provinciales. A partir de las 11, el barrio 20 de Mayo se convertirá en el centro de las actividades, que incluirán propuestas culturales, artísticas y recreativas para las familias.

Entre las actividades programadas se destacan presentaciones folklóricas, demostraciones artísticas, y un reconocimiento a los Salesianos de Don Bosco por su labor social. Además, el Parque de las Juventudes albergará espectáculos musicales y una feria de emprendedores de 14 a 19. A medida que avance el día, se compartirá un locro popular y se presentará la obra “Sopa de Piedra”. La organización invita a toda la comunidad a participar y disfrutar de las actividades que buscan fortalecer los lazos sociales.

Etiquetas: la rioja aniversario actividades comunitarias gobierno provincial cultura solidaridad
TL;DR

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