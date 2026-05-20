Aniversario de La Rioja: actividades comunitarias para todos los vecinos en los barrios

La ciudad de La Rioja conmemora su aniversario con un enfoque renovado en la participación comunitaria. Este año, se suspendió el tradicional desfile para redirigir los recursos hacia obras y servicios que beneficien a los vecinos, según informó la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santangelo Carrizo.
Las celebraciones iniciarán a las 8 con el izamiento de la bandera en la Plaza 25 de Mayo, donde estarán presentes el gobernador Ricardo Quintela y autoridades provinciales. A partir de las 11, el barrio 20 de Mayo se convertirá en el centro de las actividades, que incluirán propuestas culturales, artísticas y recreativas para las familias.
Entre las actividades programadas se destacan presentaciones folklóricas, demostraciones artísticas, y un reconocimiento a los Salesianos de Don Bosco por su labor social. Además, el Parque de las Juventudes albergará espectáculos musicales y una feria de emprendedores de 14 a 19. A medida que avance el día, se compartirá un locro popular y se presentará la obra “Sopa de Piedra”. La organización invita a toda la comunidad a participar y disfrutar de las actividades que buscan fortalecer los lazos sociales.