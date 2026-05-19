Adjudicación histórica: 183 nuevos cargos docentes para La Rioja en acto cultural

La entrega de 183 cargos docentes en La Rioja reafirma el compromiso con la educación pública, buscando garantizar calidad y transparencia en un contexto económico desafiante.

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En el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros, se llevó a cabo un acto donde se entregaron 183 cargos docentes correspondientes a los niveles Inicial, Primario y Educación Especial. Este evento fue encabezado por el gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Educación, Ariel Martínez, quienes destacaron la importancia de la educación pública en la provincia.

Quintela enfatizó que, a pesar de las dificultades económicas, la Provincia prioriza la inversión en educación y trabaja para garantizar un servicio educativo libre y de calidad. “La Rioja se esfuerza para distribuir los recursos escasos de la mejor manera posible, priorizando la educación”, afirmó el mandatario.

El ministro Martínez, por su parte, valoró el trabajo del sistema educativo y el impacto positivo de la docencia en la sociedad. Resaltó que ingresar a la titularización representa estabilidad laboral y un compromiso con la educación pública. Esta entrega de cargos subraya el compromiso de la provincia con la transparencia y la meritocracia en el acceso a la carrera docente.