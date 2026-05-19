Martes, 19 de Mayo 2026
La Rioja festeja 435 años con una peña cultural gratuita este miércoles
La Rioja

La Rioja festeja 435 años con una peña cultural gratuita este miércoles

Este miércoles 20 de mayo, La Rioja celebra sus 435 años con un festival en el Patio de las Artes, featuring artistas locales y entrada gratuita. ¡No te lo pierdas!

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 12 horas, se celebrarán los 435 años de la ciudad de La Rioja en el Patio de las Artes del Kilómetro Cero. Este evento, que busca resaltar la historia y cultura local, contará con un variado espectáculo musical que incluirá a artistas como Carlos Paredes, Marcelo Nazario, y la Perri Band, entre otros.

La celebración, organizada por la Peña Día de La Rioja, ofrecerá entrada libre y gratuita, creando un espacio de encuentro para la comunidad. Además, habrá servicio gastronómico proporcionado por Café Literario y Freddo, con la opción de reservar mesas anticipadamente a través de www.onticket.online.

Este evento no solo refuerza el sentido de pertenencia, sino que también destaca la importancia de la cultura local. La participación del público se espera que sea masiva, reflejando el cariño de la comunidad por sus tradiciones y su identidad. La ciudad se alista para recibir a vecinos y visitantes en lo que promete ser una celebración significativa en el calendario cultural de La Rioja.

Etiquetas: la rioja 435 años celebración cultura local espectáculo musical comunidad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3911 articles →

Artículos relacionados

Corte de luz programado: sectores de Chilecito y Famatina sin electricidad este martes

Actividades culturales destacadas en La Rioja por el Día Internacional de los Museos

Movilización en La Rioja para reclamar derechos de jubilados este jueves
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar