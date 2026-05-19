La Rioja festeja 435 años con una peña cultural gratuita este miércoles

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El próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 12 horas, se celebrarán los 435 años de la ciudad de La Rioja en el Patio de las Artes del Kilómetro Cero. Este evento, que busca resaltar la historia y cultura local, contará con un variado espectáculo musical que incluirá a artistas como Carlos Paredes, Marcelo Nazario, y la Perri Band, entre otros.

La celebración, organizada por la Peña Día de La Rioja, ofrecerá entrada libre y gratuita, creando un espacio de encuentro para la comunidad. Además, habrá servicio gastronómico proporcionado por Café Literario y Freddo, con la opción de reservar mesas anticipadamente a través de www.onticket.online.

Este evento no solo refuerza el sentido de pertenencia, sino que también destaca la importancia de la cultura local. La participación del público se espera que sea masiva, reflejando el cariño de la comunidad por sus tradiciones y su identidad. La ciudad se alista para recibir a vecinos y visitantes en lo que promete ser una celebración significativa en el calendario cultural de La Rioja.