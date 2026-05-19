Martina Stubbia representa a La Rioja como embajadora en la Fiesta Nacional de la Olivicultura

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En el Centro Cultural “María Belén Brizuela” se llevó a cabo la elección de la nueva embajadora departamental de la olivicultura, un evento que formó parte de la 85° Fiesta Nacional de la Olivicultura. La joven Martina Stubbia, de apenas 16 años, fue elegida para representar al Departamento Arauco en la próxima elección nacional programada para el 24 de mayo.

Durante la ceremonia, Lara Sotomayor fue nombrada Primera Finalista y Brisa Herrera ocupó el puesto de Segunda Finalista. El jurado, que incluyó a reconocidas personalidades como Laura Andrea Brizuela y Celeste Romero Luna, tuvo la difícil tarea de seleccionar a Stubbia entre 15 participantes, quienes destacaron por su belleza y compromiso con la cultura local.

La Intendenta Virginia Lopez y el Viceintendente Ramón Allendes participaron en la entrega de atributos a la nueva embajadora, quien sucede a Ludmila Allende, la anterior embajadora departamental. Este evento no solo celebra la juventud, sino que también resalta la relevancia de la olivicultura como un pilar económico y cultural en la región, asegurando que las tradiciones sean transmitidas a las nuevas generaciones.