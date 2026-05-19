Familia de Chamical recibe vivienda adaptada tras daños por temporal

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En el departamento Chamical, se entregó una nueva vivienda a Nicolás Torres Rey, quien había sido afectado por un fuerte temporal a finales de enero de 2025. Esta unidad habitacional es parte del Plan Angelelli, desarrollado por el Gobierno de La Rioja con fondos provinciales, y busca brindar soluciones a familias en situaciones de emergencia.

La vivienda fue diseñada con criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida, incluyendo una rampa de ingreso y un baño adaptado. Con esta entrega, el plan ha alcanzado un total de 92 viviendas en la región, fortaleciendo el compromiso del gobierno en el acceso a soluciones habitacionales para las familias.

Durante el acto, el gobernador Ricardo Quintela enfatizó que el acceso a la vivienda debe ser un derecho y no un privilegio. Además, la diputada nacional Gabriela Pedrali, responsable del Plan Angelelli, resaltó la importancia de mantener políticas públicas en este ámbito, criticando la reducción de apoyo del gobierno nacional a las provincias.