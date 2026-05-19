Martes, 19 de Mayo 2026
Familia de Chamical recibe vivienda adaptada tras daños por temporal
La Rioja

Familia de Chamical recibe vivienda adaptada tras daños por temporal

El Gobierno de La Rioja entregó una vivienda adaptada a Nicolás Torres Rey en Chamical, beneficiando a familias afectadas por el temporal. Con esta unidad, el Plan Angelelli suma 92 viviendas en la zona. La diputada Gabriela Pedrali destacó la importancia de mantener políticas habitacionales ante la retirada de asistencia nacional.

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En el departamento Chamical, se entregó una nueva vivienda a Nicolás Torres Rey, quien había sido afectado por un fuerte temporal a finales de enero de 2025. Esta unidad habitacional es parte del Plan Angelelli, desarrollado por el Gobierno de La Rioja con fondos provinciales, y busca brindar soluciones a familias en situaciones de emergencia.

La vivienda fue diseñada con criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida, incluyendo una rampa de ingreso y un baño adaptado. Con esta entrega, el plan ha alcanzado un total de 92 viviendas en la región, fortaleciendo el compromiso del gobierno en el acceso a soluciones habitacionales para las familias.

Durante el acto, el gobernador Ricardo Quintela enfatizó que el acceso a la vivienda debe ser un derecho y no un privilegio. Además, la diputada nacional Gabriela Pedrali, responsable del Plan Angelelli, resaltó la importancia de mantener políticas públicas en este ámbito, criticando la reducción de apoyo del gobierno nacional a las provincias.

Etiquetas: la rioja chamical vivienda plan angelelli gobierno provincial políticas públicas
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