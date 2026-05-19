Martes, 19 de Mayo 2026
Movilización en La Rioja para reclamar derechos de jubilados este jueves
La Rioja

Movilización en La Rioja para reclamar derechos de jubilados este jueves

Este jueves a las 10 horas, se llevará a cabo una movilización en Facundo Quiroga N° 53 para exigir la restitución de medicamentos y servicios médicos para jubilados. La acción busca visibilizar la crisis que enfrentan muchos adultos mayores en La Rioja y fomentar la solidaridad comunitaria.

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Este jueves, a las 10 horas, se llevará a cabo una movilización en Facundo Quiroga N° 53 para reclamar la restitución de medicamentos gratuitos y turnos médicos para jubilados, quienes han enfrentado reducciones en sus prestaciones del PAMI en los últimos meses. Organizaciones y vecinos han convocado a esta jornada con el objetivo de visibilizar la difícil situación que atraviesan muchos adultos mayores.

La acción busca generar conciencia sobre las crecientes dificultades que enfrentan estos ciudadanos para acceder a la atención médica y tratamientos esenciales. Se enfatiza la necesidad de acompañamiento comunitario y solidaridad hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.

La movilización no solo pretende llamar la atención de las autoridades, sino también fomentar la participación de familias y organizaciones sociales, resaltando la importancia de garantizar los derechos de los jubilados y mejorar sus condiciones de vida. Se espera una amplia participación de la comunidad para lograr un impacto significativo en este reclamo.

Etiquetas: jubilados movilización derechos salud pami comunidad
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