Movilización en La Rioja para reclamar derechos de jubilados este jueves

Este jueves, a las 10 horas, se llevará a cabo una movilización en Facundo Quiroga N° 53 para reclamar la restitución de medicamentos gratuitos y turnos médicos para jubilados, quienes han enfrentado reducciones en sus prestaciones del PAMI en los últimos meses. Organizaciones y vecinos han convocado a esta jornada con el objetivo de visibilizar la difícil situación que atraviesan muchos adultos mayores.
La acción busca generar conciencia sobre las crecientes dificultades que enfrentan estos ciudadanos para acceder a la atención médica y tratamientos esenciales. Se enfatiza la necesidad de acompañamiento comunitario y solidaridad hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
La movilización no solo pretende llamar la atención de las autoridades, sino también fomentar la participación de familias y organizaciones sociales, resaltando la importancia de garantizar los derechos de los jubilados y mejorar sus condiciones de vida. Se espera una amplia participación de la comunidad para lograr un impacto significativo en este reclamo.