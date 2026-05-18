Chamical celebra la inauguración de una moderna terapia intensiva y servicios odontológicos

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El gobernador Ricardo Quintela inauguró este lunes la nueva Unidad de Terapia Intensiva, la Guardia Central y el renovado Servicio de Odontología en el Hospital Zonal Luis Agote de Chamical. Este avance incorpora tecnología y equipamiento de alta complejidad, fortaleciendo la atención sanitaria en el sur provincial.

Quintela afirmó que la obra es resultado de una decisión política para mejorar el acceso a la salud pública en el interior. Durante el evento, también se anunció un plan de recuperación para el casco urbano de Chamical y otras localidades, así como la próxima inauguración de una nueva terminal de ómnibus en el departamento.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, destacó la importancia de esta infraestructura, considerándola un hito para el sistema sanitario del interior. Resaltó que la nueva terapia intensiva representa un avance significativo en la oferta de salud para la región. Además, mencionó que se implementará un Plan Provincial de Salud para mejorar las instituciones sanitarias.

El jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, subrayó que la obra refleja un modelo de gestión proactivo del Estado y su compromiso con los servicios esenciales. Recordó la historia del Hospital Luis Agote y su conexión con planes de desarrollo anteriores, enfatizando su relevancia para el progreso de la comunidad.