Cierre de oficinas de ANSES genera incertidumbre entre los beneficiarios en La Rioja

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El próximo miércoles 20 de mayo, las delegaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en La Rioja no atenderán al público debido a un feriado local que conmemora el aniversario de la fundación de la ciudad. Este cierre, que afecta el cronograma habitual de atención, podría ocasionar inconvenientes a quienes tengan trámites pendientes.

ANSES indicó que no se otorgaron turnos para esa fecha, pero los beneficiarios podrán utilizar los canales virtuales y la aplicación oficial para realizar consultas y gestiones a distancia. La atención presencial se reanudará el jueves 21 de mayo en los horarios habituales.

Se recomienda a quienes necesiten realizar trámites urgentes que consideren este cambio en el cronograma para evitar desplazamientos innecesarios. Este feriado destaca la relevancia de la historia local en la vida cotidiana de los ciudadanos.