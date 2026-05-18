Lunes, 18 de Mayo 2026
Cierre de oficinas de ANSES genera incertidumbre entre los beneficiarios en La Rioja
La Rioja

Cierre de oficinas de ANSES genera incertidumbre entre los beneficiarios en La Rioja

El 20 de mayo no habrá atención en las delegaciones de ANSES en La Rioja por el feriado conmemorativo de la fundación de la ciudad. Se recomienda utilizar canales virtuales para trámites.

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El próximo miércoles 20 de mayo, las delegaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en La Rioja no atenderán al público debido a un feriado local que conmemora el aniversario de la fundación de la ciudad. Este cierre, que afecta el cronograma habitual de atención, podría ocasionar inconvenientes a quienes tengan trámites pendientes.

ANSES indicó que no se otorgaron turnos para esa fecha, pero los beneficiarios podrán utilizar los canales virtuales y la aplicación oficial para realizar consultas y gestiones a distancia. La atención presencial se reanudará el jueves 21 de mayo en los horarios habituales.

Se recomienda a quienes necesiten realizar trámites urgentes que consideren este cambio en el cronograma para evitar desplazamientos innecesarios. Este feriado destaca la relevancia de la historia local en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja anses feriado local atención al público trámites historia local
TL;DR

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