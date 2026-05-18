Suspensión de la Noche de Gala: un nuevo revés para los festejos del aniversario provincial

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La Municipalidad de la Capital anunció un esquema de festejos por el aniversario de La Rioja, priorizando la austeridad y la inversión en infraestructura barrial. Virginia Córdoba, Gerenta de Comunicación y Medios, detalló que, por decisión del intendente Armando Molina, se reasignaron recursos económicos originalmente destinados a eventos masivos, como la tradicional Noche de Gala y el clásico desfile, que este año no se llevarán a cabo.

Los fondos se están invirtiendo en el Barrio 20 de Mayo, donde las cuadrillas municipales realizan trabajos de bacheo, iluminación, asfaltado y erradicación de basurales. A pesar de las cancelaciones, se ha preparado una agenda cultural para celebrar la identidad provincial. Las actividades comenzarán a la medianoche con izamientos de la bandera en puntos recuperados de la ciudad.

El acto principal se llevará a cabo en el predio de la Vieja Estación, donde el intendente Molina y el gobernador Ricardo Quintela ofrecerán discursos. Para el cierre, se transformará en un corredor cultural con propuestas artísticas de diversos elencos y actividades para la comunidad.