Lunes, 18 de Mayo 2026
Suspensión de la Noche de Gala: un nuevo revés para los festejos del aniversario provincial
La Rioja

Suspensión de la Noche de Gala: un nuevo revés para los festejos del aniversario provincial

Este 20 de mayo, la Municipalidad de La Rioja celebrará un aniversario austero, reorientando fondos hacia obras en el barrio 20 de Mayo. Aunque se cancelan eventos como la Noche de Gala, habrá actividades culturales y protocolar en la Plaza 25 de Mayo.

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La Municipalidad de la Capital anunció un esquema de festejos por el aniversario de La Rioja, priorizando la austeridad y la inversión en infraestructura barrial. Virginia Córdoba, Gerenta de Comunicación y Medios, detalló que, por decisión del intendente Armando Molina, se reasignaron recursos económicos originalmente destinados a eventos masivos, como la tradicional Noche de Gala y el clásico desfile, que este año no se llevarán a cabo.

Los fondos se están invirtiendo en el Barrio 20 de Mayo, donde las cuadrillas municipales realizan trabajos de bacheo, iluminación, asfaltado y erradicación de basurales. A pesar de las cancelaciones, se ha preparado una agenda cultural para celebrar la identidad provincial. Las actividades comenzarán a la medianoche con izamientos de la bandera en puntos recuperados de la ciudad.

El acto principal se llevará a cabo en el predio de la Vieja Estación, donde el intendente Molina y el gobernador Ricardo Quintela ofrecerán discursos. Para el cierre, se transformará en un corredor cultural con propuestas artísticas de diversos elencos y actividades para la comunidad.

Etiquetas: la rioja barrio 20 de mayo obras públicas aniversario intendente armando molina gobierno provincial
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