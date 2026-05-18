Lunes, 18 de Mayo 2026
El Colegio N.º 11 “Las Parcelas” mejora su infraestructura con nuevo equipamiento
La Rioja

El Colegio N.º 11 “Las Parcelas” mejora su infraestructura con nuevo equipamiento

El Gobierno provincial entregó equipamiento al Colegio Provincial N.º 11 “Las Parcelas” para fortalecer la educación agrotécnica de casi 100 estudiantes. Esta acción se enmarca en un programa que busca mejorar las condiciones educativas y sociales en la comunidad escolar, destacando la importancia de la participación juvenil.

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El Gobierno provincial ha entregado equipamiento al Colegio Provincial N.º 11 “Las Parcelas”, ubicado en la Ruta 5, con el objetivo de fortalecer la educación agrotécnica y mejorar el bienestar de los estudiantes. Esta acción forma parte de un programa destinado a apoyar la formación práctica de aproximadamente 100 alumnos y alumnas que provienen de diferentes parajes.

Bajo el nombre de “Fortaleciendo la educación agrotécnica y el bienestar estudiantil”, la jornada se realizó en las instalaciones del colegio, donde se resaltó la importancia del acompañamiento estatal en el proceso educativo. La secretaria de Economía Social y Popular, Griselda Herrera, destacó que estas iniciativas tienen un impacto positivo en las dimensiones educativa, sanitaria y social de la comunidad escolar.

Herrera subrayó el compromiso del Estado de garantizar la alimentación en las escuelas como parte de la igualdad de oportunidades. Se han implementado políticas públicas como el Programa PAR ESCUELA y comedores escolares, que han mejorado las condiciones de permanencia educativa. Además, se continuarán realizando capacitaciones en manipulación de alimentos y se fomentará la participación de los estudiantes en el Mercado Popular.

Etiquetas: la rioja colegio provincial n.º 11 educación agrotécnica bienestar estudiantil gobierno provincial equipamiento escolar
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