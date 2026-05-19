Joven de La Rioja se prepara para representar a la provincia en Miss Universo Argentina

Lourdes, joven representante de La Rioja, competirá en el certamen de Miss Universo Argentina con casi 40 candidatas de todo el país. Las transmisiones en vivo se realizarán el 23 y 25 de mayo, generando gran expectativa en su comunidad.

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La joven Lourdes, oriunda de La Rioja, ha sido elegida para participar en el certamen de Miss Universo Argentina. Este evento, que reunirá a cerca de 40 candidatas de todo el país, se llevará a cabo con transmisiones en vivo a través de YouTube e Instagram los días 23 y 25 de mayo, permitiendo que el público siga cada etapa de la competencia.

Lourdes expresó su emoción por representar a su provincia, destacando la relevancia del certamen no solo en el ámbito de la belleza, sino también como una plataforma para promover la cultura y el turismo de La Rioja. Además, la competencia se centrará en temas importantes como el empoderamiento femenino y la diversidad, convirtiendo a las participantes en modelos a seguir para muchas jóvenes.

El apoyo de la familia y la comunidad es fundamental para Lourdes, quien se prepara con entusiasmo para esta importante representación. La expectativa crece entre sus seguidores, quienes ven en su participación una oportunidad para visibilizar y celebrar la identidad provincial en un escenario nacional.