Miércoles, 20 de Mayo 2026
La Rioja

ANSES suspende atención en La Rioja por feriado local este miércoles

El miércoles 20 de mayo, ANSES no atenderá al público en La Rioja por el feriado local en celebración del aniversario de la ciudad. Se reanudarán las actividades el 21 de mayo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El próximo miércoles 20 de mayo, las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no atenderán al público en La Rioja debido a un asueto administrativo por el aniversario de la fundación de la ciudad. Esta medida busca prevenir inconvenientes y evitar traslados innecesarios para los beneficiarios, ya que no se han otorgado turnos para esa fecha.

Las actividades de ANSES se reanudarán el jueves 21 de mayo en sus horarios habituales, permitiendo a los ciudadanos realizar sus gestiones de manera presencial. A pesar del cierre de las oficinas, el sitio web oficial y las aplicaciones móviles seguirán operativas las 24 horas, facilitando consultas y trámites virtuales.

Este tipo de suspensión por conmemoraciones es habitual en la cultura local de La Rioja, donde el respeto por las fechas históricas es significativo. La administración provincial continúa promoviendo herramientas digitales que permiten a la comunidad acceder a los servicios sin necesidad de desplazarse, especialmente en contextos donde la movilización puede ser complicada.

Etiquetas: la rioja anses feriado local aniversario fundación gobierno provincial servicios digitales
TL;DR

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