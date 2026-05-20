La Rioja festeja 435 años: el gobernador destaca la importancia de las obras públicas

El gobernador Ricardo Quintela y el intendente Armando Molina encabezaron la Diana de Honor en conmemoración del 435° aniversario de la fundación de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Este evento, que se realizó por primera vez en la plaza principal, se desarrolló en un contexto de crisis económica, lo que llevó a suspender los festivales tradicionales en favor de inversiones en infraestructura en el barrio 20 de Mayo.
Durante su discurso, Quintela destacó la relevancia de la identidad riojana, subrayando que esta fecha representa el “profundo amor y la historia” de la comunidad. Sin embargo, también alertó sobre el impacto negativo de las políticas económicas del Gobierno Nacional, que han resultado en la paralización de la obra pública y afectan a las familias de la provincia y los municipios.
El mandatario hizo hincapié en que cada decisión económica repercute en la vida de las familias, y reafirmó su compromiso de gobernar con sensibilidad ante las dificultades que atraviesan muchos argentinos. Además, se justificó la ausencia del tradicional desfile cívico militar y la noche de gala debido a la situación económica que enfrenta el país.