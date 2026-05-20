Miércoles, 20 de Mayo 2026
La Rioja

La Rioja celebra su 435° aniversario con un enfoque en la identidad cultural local

La Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja celebra 435 años con un acto protocolar en la Plaza 25 de Mayo. El gobernador Ricardo Quintela destacó el compromiso del gobierno en un contexto económico complejo y priorizó obras en el barrio 20 de Mayo. La unidad y la esperanza fueron ejes centrales de sus mensajes en esta ocasión histórica.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El gobernador Ricardo Quintela y el intendente Armando Molina conmemoraron el 435° aniversario de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja en un evento realizado en la Plaza 25 de Mayo. Esta celebración, que se llevó a cabo el miércoles, introdujo un nuevo formato al realizar la Diana de Honor en la plaza principal, en lugar de en el Palacio Municipal, como era habitual.

Durante su discurso, Quintela enfatizó la relevancia histórica y cultural de la ciudad, instando a la población a “no bajar los brazos” en medio de un contexto económico complicado que afecta a muchas familias argentinas. Además, subrayó el compromiso del Gobierno provincial de priorizar el trabajo territorial, mencionando que los recursos se destinaron a obras en el barrio 20 de Mayo, donde se realizan tareas de demolición, bacheo, reasfaltado y apertura de calles.

Por su parte, Molina coincidió en la necesidad de unidad y solidaridad en tiempos difíciles. Destacó que La Rioja se ha forjado a través de la colaboración y el trabajo en conjunto, resaltando la importancia de la cultura como un elemento que promueve la identidad colectiva. “Nunca estaremos solos si los lazos de riojanidad nos unen”, afirmó, subrayando la relevancia del esfuerzo conjunto ante la adversidad.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela aniversario cultura gobierno provincial obras públicas
TL;DR

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