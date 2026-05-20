Servicios de Rioja Bus para el feriado: todo lo que necesitas saber para viajar el 20 de mayo

La Secretaría de Transporte y Movilidad del Gobierno de La Rioja anunció cambios en el servicio de transporte público de pasajeros para el feriado provincial del miércoles 20 de mayo. Los usuarios deben estar atentos a las frecuencias, ya que el servicio urbano operará con horarios reducidos, similares a los de un sábado.
Desde las 6:00 hs. del miércoles, los colectivos urbanos comenzarán a circular, mientras que las Líneas Rurales no ofrecerán servicio en esa jornada. Esto afectará a los usuarios que dependen del transporte rural, ya que no habrá disponibilidad en su totalidad. Sin embargo, se espera que el viernes 22 de mayo se restablezca el servicio normal en la Ruta N°6 y la Ruta N°25.
La adecuación de los horarios y la suspensión de algunas líneas durante feriados son prácticas comunes en la provincia, con el objetivo de equilibrar la demanda y los recursos. La Secretaría de Transporte y Movilidad sigue trabajando para optimizar el sistema y mejorar la accesibilidad en distintos puntos.