Jueves, 21 de Mayo 2026
La Rioja

El Parque de las Juventudes ofrece actividades familiares por el aniversario de La Rioja

El Parque de las Juventudes celebra el 435 aniversario de La Rioja con una jornada repleta de actividades deportivas, culturales y artísticas, atrayendo a una gran multitud. Desde ferias de emprendedores hasta shows musicales, el evento busca reunir a la comunidad en un ambiente festivo y participativo.

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El Parque de las Juventudes se encuentra celebrando el 435 aniversario de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja con una jornada repleta de actividades para vecinos y turistas. Desde el inicio de los festejos, una gran cantidad de personas se ha congregado para disfrutar de la variada agenda que incluye opciones deportivas, culturales y recreativas.

Jorge Cruz, director general del parque, destacó la colaboración entre el Gobierno provincial y el municipio capitalino para llevar a cabo este evento. Entre las actividades programadas están la feria de emprendedores, talleres de folklore, actividades deportivas y presentaciones artísticas. Un espacio especial está dedicado a la muestra artística de Shustiq, que expone obras de artistas locales, y el grupo folclórico Los Gauchos de Güemes participará con danzas tradicionales.

El cierre musical de la jornada contará con la actuación de varios artistas locales, organizados por la Secretaría de Cultura. Cruz también mencionó que el parque mantiene una agenda activa los fines de semana, con un crecimiento notable en la convocatoria de actividades recreativas y culturales, así como la apertura permanente del Memorial Facundo Quiroga, un atractivo turístico del lugar.

Etiquetas: la rioja ciudad de todos los santos aniversario gobierno provincial actividades culturales parque de las juventudes
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