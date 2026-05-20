Jueves, 21 de Mayo 2026
La Rioja

Compromiso educativo en La Rioja: el CONaG celebra 16 años de logros significativos.

El Colegio Nacional Agrotécnico (CoNAg) celebra 16 años de impacto educativo, con más de 500 egresados y un compromiso renovado por la educación pública en el interior riojano.

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El Colegio Nacional Agrotécnico (CoNAg) conmemoró su 16° aniversario en una ceremonia que reunió a importantes autoridades educativas, incluyendo al rector de la Universidad Nacional de Chilecito, Ab. César Alberto Salcedo, y la secretaria académica Mg. Daniela de la Vega. Durante el evento, los estudiantes compartieron reflexiones sobre el crecimiento de la institución y la importancia de la educación pública.

La vicedirectora, Prof. Marisa Acevedo, destacó el apoyo del rector en el desarrollo del colegio, que comenzó con 33 estudiantes y ha crecido hasta contar con más de 500 egresados que continúan sus estudios superiores. Acevedo enfatizó que el aniversario representa una historia construida con esfuerzo y compromiso.

Salcedo reafirmó el compromiso de la universidad con la educación pública, subrayando la necesidad de seguir invirtiendo en instituciones educativas a pesar de los desafíos del sistema universitario argentino. Además, mencionó proyectos en curso, como la creación de una sala de industria y una sala de faena, así como gestiones para adquirir un predio contiguo al colegio.

Este evento resaltó el papel del CoNAg como un modelo de inclusión y federalismo en el interior riojano, enfocándose en la formación de jóvenes con conocimientos científicos y técnicos, así como en valores humanos.

Etiquetas: chilecito coNAg educación pública aniversario universidad nacional de chilecito interior riojano
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