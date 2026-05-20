Celebraciones por el 435° aniversario de La Rioja Capital: un compromiso renovado con la comunidad

La vicegobernadora Teresita Madera destacó los 435 años de historia de La Rioja en un acto que priorizó obras comunitarias, reflejando un compromiso ante las dificultades actuales.

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En el marco de los actos por el 435° aniversario de la Ciudad de La Rioja, la vicegobernadora Teresita Madera destacó la historia de lucha que caracteriza a la Capital provincial. Durante su intervención, hizo hincapié en la importancia de honrar el legado de quienes “dieron la vida y proyectaron su futuro en esta ciudad”.

Madera subrayó la necesidad de enfrentar el presente con “compromiso, unidad, solidaridad y amor”, en un contexto de dificultades económicas y sociales en el país. Además, mencionó que se destinarán los recursos del tradicional desfile a obras en el barrio 20 de Mayo, priorizando así las necesidades de la comunidad local.

En su mensaje, la vicegobernadora extendió un saludo a las vecinas y vecinos, expresando su alegría por celebrar un nuevo cumpleaños de la ciudad. Afirmó que estos momentos no solo rememoran el pasado, sino que también invitan a reflexionar sobre el futuro y los retos actuales que enfrenta la comunidad.