Celebraciones por el 435° aniversario de La Rioja Capital: un compromiso renovado con la comunidad

En el marco de los actos por el 435° aniversario de la Ciudad de La Rioja, la vicegobernadora Teresita Madera destacó la historia de lucha que caracteriza a la Capital provincial. Durante su intervención, hizo hincapié en la importancia de honrar el legado de quienes “dieron la vida y proyectaron su futuro en esta ciudad”.
Madera subrayó la necesidad de enfrentar el presente con “compromiso, unidad, solidaridad y amor”, en un contexto de dificultades económicas y sociales en el país. Además, mencionó que se destinarán los recursos del tradicional desfile a obras en el barrio 20 de Mayo, priorizando así las necesidades de la comunidad local.
En su mensaje, la vicegobernadora extendió un saludo a las vecinas y vecinos, expresando su alegría por celebrar un nuevo cumpleaños de la ciudad. Afirmó que estos momentos no solo rememoran el pasado, sino que también invitan a reflexionar sobre el futuro y los retos actuales que enfrenta la comunidad.