Miércoles, 20 de Mayo 2026
La Rioja

Programas de empleo: cronograma de pagos anunciado para mayo en Argentina

La Secretaría de Trabajo de La Rioja anunció el cronograma de pagos para mayo de 2026, permitiendo a beneficiarios cobrar según el número de su DNI. Se destacan programas de empleo y capacitación en el operativo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Programas de empleo: cronograma de pagos anunciado para mayo en Argentina
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de La Rioja anunció el inicio del cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026, el cual abarca asignaciones devengadas en abril de 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a los beneficios sociales y laborales para los ciudadanos.

Los beneficiarios podrán cobrar sus asignaciones dependiendo del número de su DNI, comenzando el miércoles 20 de mayo de 2026 para aquellos que tengan cuentas iniciadas con el número 33. Asimismo, el viernes 22 de mayo de 2026 se habilitarán los pagos para los que cuenten con cuentas comenzadas con el número 99, permitiendo que todas las terminaciones de DNI realicen el cobro a través de la red de bancos convenidos con ANSES.

Es fundamental mencionar que los programas sociales y laborales son abonados a mes vencido, lo que implica que los beneficiarios recibirán sus asignaciones correspondientes al mes anterior. Este operativo incluye beneficiarios de distintos planes como Fomentar Empleo, Promover, Entrenamiento Laboral, PIL, Formación Profesional y T.O.L.

Para consultas sobre la liquidación o modalidad de cobro, la Secretaría ha dispuesto canales de atención presenciales y virtuales. Los interesados pueden acudir a la Dirección: 25 de Mayo 74/76, 1° Piso (Galería Sussex), La Rioja Capital, o comunicarse a los teléfonos 3804-460323 / 421442 / 446032, además de contar con un correo electrónico para contacto.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial cronograma de pagos beneficios sociales empleo seguridad social
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3940 articles →

Artículos relacionados

La Rioja celebra 435 años de historia con un enfoque en su rica herencia cultural

La Rioja celebra su 435° aniversario con un enfoque en la identidad cultural local

Aniversario de La Rioja: actividades comunitarias para todos los vecinos en los barrios

ANSES suspende atención en La Rioja por feriado local este miércoles

La Rioja festeja 435 años: el gobernador destaca la importancia de las obras públicas

Servicios de Rioja Bus para el feriado: todo lo que necesitas saber para viajar el 20 de mayo

Joven de La Rioja se prepara para representar a la provincia en Miss Universo Argentina

Adjudicación histórica: 183 nuevos cargos docentes para La Rioja en acto cultural

Festejos del Aniversario en barrios: una apuesta por la cercanía con la comunidad
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar