Programas de empleo: cronograma de pagos anunciado para mayo en Argentina

La Secretaría de Trabajo de La Rioja anunció el cronograma de pagos para mayo de 2026, permitiendo a beneficiarios cobrar según el número de su DNI. Se destacan programas de empleo y capacitación en el operativo.

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La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de La Rioja anunció el inicio del cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026, el cual abarca asignaciones devengadas en abril de 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a los beneficios sociales y laborales para los ciudadanos.

Los beneficiarios podrán cobrar sus asignaciones dependiendo del número de su DNI, comenzando el miércoles 20 de mayo de 2026 para aquellos que tengan cuentas iniciadas con el número 33. Asimismo, el viernes 22 de mayo de 2026 se habilitarán los pagos para los que cuenten con cuentas comenzadas con el número 99, permitiendo que todas las terminaciones de DNI realicen el cobro a través de la red de bancos convenidos con ANSES.

Es fundamental mencionar que los programas sociales y laborales son abonados a mes vencido, lo que implica que los beneficiarios recibirán sus asignaciones correspondientes al mes anterior. Este operativo incluye beneficiarios de distintos planes como Fomentar Empleo, Promover, Entrenamiento Laboral, PIL, Formación Profesional y T.O.L.

Para consultas sobre la liquidación o modalidad de cobro, la Secretaría ha dispuesto canales de atención presenciales y virtuales. Los interesados pueden acudir a la Dirección: 25 de Mayo 74/76, 1° Piso (Galería Sussex), La Rioja Capital, o comunicarse a los teléfonos 3804-460323 / 421442 / 446032, además de contar con un correo electrónico para contacto.