Escrituración masiva en Nueva Rioja: un paso adelante para 120 familias locales

Más de 5 mil vecinos del barrio Nueva Rioja iniciaron un proceso de escrituración masiva sin costo, garantizando la seguridad jurídica de sus propiedades. La falta de infraestructura y problemas de saneamiento también fueron abordados por el Gobierno provincial.

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En el barrio Nueva Rioja, en la zona Este de la Capital, se inició un operativo de regularización dominial que beneficiará a más de 5 mil vecinos. Este lunes, el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social comenzó un proceso de escrituración masiva dirigido por el ministro Ariel Puy Soria y la secretaria de Tierras, Irene Zárate.

Los residentes presentaron la documentación requerida para obtener las escrituras de sus viviendas, lo que les permitirá asegurar la tenencia de sus propiedades. Puy Soria destacó el compromiso de la nueva comisión del centro vecinal y la importancia de avanzar en la mejora integral del barrio, que enfrenta diversas problemáticas relacionadas con servicios e infraestructura.

El ministro informó que hay alrededor de 120 familias que aún necesitan el dibujo técnico para registrarse. Además, mencionó problemas estructurales, como el colapso de un desagüe industrial durante las lluvias, que genera contaminación y afecta los servicios básicos. También se comprometió a brindar apoyo del Gobierno provincial para mejorar el estado del Centro Vecinal y colaborar con la nueva comisión barrial.

El proceso de escrituración no tendrá costo para las familias que se beneficien, y Puy Soria enfatizó la relevancia de la presencia estatal en este tipo de iniciativas.