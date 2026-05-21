Adiós a Sorpresa Copias: 25 años de historia llegan a su fin en La Rioja

Después de 25 años, “Sorpresa Copias” cierra sus puertas, dejando una profunda huella en estudiantes y docentes. La digitalización y cambios generacionales impulsaron esta decisión. Un adiós que conmueve a la comunidad.

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El emblemático local “Sorpresa Copias” cerró sus puertas tras 25 años de servicio a la comunidad, dejando una huella significativa en estudiantes y docentes. Su propietario, Adrián, compartió un emotivo mensaje de despedida, agradeciendo a quienes lo apoyaron a lo largo de su trayectoria.

Adrián expresó que este negocio representó "la mitad de mi vida", destacando la importancia del local como un espacio de encuentro y calidez. En su mensaje, resaltó el impacto que tuvo en la vida académica de muchos, especialmente en la confianza que depositaron en su trabajo para sus estudios.

Los motivos del cierre se deben a cambios generacionales y al avance de la digitalización, que transformaron los hábitos de consumo y estudio, llevando a la transición del uso del papel a las pantallas. A pesar de la tristeza por el fin de esta era, Adrián optó por recordar las vivencias compartidas, subrayando que "quedan los recuerdos y la gratitud para siempre". Este cierre marca el fin de una época dorada de apuntes y encuentros, dejando un vacío palpable en la comunidad.