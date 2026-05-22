Chilecito se llena de música y fervor en la celebración de Santa Rita de Casia

La Serenata a Santa Rita de Casia en Chilecito reunió a familias y fieles en una emotiva noche de música y devoción, reafirmando la importancia de las tradiciones locales. La celebración, marcada por fuegos artificiales y la bendición del sacerdote, fortalece el lazo comunitario en la previa de las fiestas patronales.

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La Capilla Santa Rita de Casia fue el escenario de una emotiva Serenata el 21 de mayo, donde la fe y la música se unieron en una celebración comunitaria. Numerosos fieles, peregrinos y familias se congregaron para disfrutar de presentaciones de ballets folklóricos y conjuntos chamameceros, que llenaron de color la velada previa a las fiestas patronales.

Uno de los momentos más destacados ocurrió a la medianoche, cuando fuegos artificiales iluminaron el cielo en honor a Santa Rita, la patrona de los imposibles. La imagen de la santa fue llevada en andas por los Bomberos Voluntarios de Ramada Paso, generando un profundo momento de devoción entre los asistentes. El sacerdote Humberto Ruiz Díaz impartió la bendición a los presentes, quienes llegaron con pedidos y agradecimientos.

La Serenata a Santa Rita se reafirma como un evento esencial en Chilecito, resaltando la importancia de la tradición y la cultura en la comunidad. Este tipo de celebraciones no solo fortalecen la identidad local, sino que también promueven la unión familiar y comunitaria. A medida que se acercan las fiestas patronales, la expectativa crece, y la comunidad se prepara para vivir intensamente estas tradiciones.