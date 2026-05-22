Viernes, 22 de Mayo 2026
La Rioja

Colectivo se hunde en Chepes: el asfalto cede sin dejar heridos

Un colectivo de larga distancia se hundió en la calzada en Chepes debido al colapso del pavimento. Afortunadamente, no hubo heridos. Se evaluarán daños en la infraestructura vial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Colectivo se hunde en Chepes: el asfalto cede sin dejar heridos
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un incidente inusual interrumpió la cotidianidad en Chepes el miércoles al mediodía, cuando un colectivo de El Cometa Expres se hundió parcialmente en la calzada de la Avenida 9 de Julio. El hecho ocurrió alrededor de las 12:15 horas, cuando el conductor, Juan Carlos Peñaloza, de 62 años y oriundo de Jujuy, se detuvo para un control de rutina por parte de la Gendarmería Nacional.

El suelo cedió de forma sorpresiva bajo el peso del vehículo, generando una situación de emergencia. Personal policial llegó rápidamente al lugar para coordinar las acciones necesarias con el Subalférez Alan Huck, responsable del destacamento de Gendarmería. Afortunadamente, no hubo heridos entre los pasajeros ni entre los efectivos que intervinieron.

Las autoridades locales comenzaron las maniobras para remover el colectivo y evaluarán los daños en la infraestructura vial. Este incidente resalta la necesidad de mantener en buen estado las infraestructuras de la región, asegurando la seguridad tanto de los pasajeros como del personal de servicio.

Etiquetas: chepes accidente de tránsito colectivero infraestructura vial seguridad gendarmería nacional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3976 articles →

Artículos relacionados

Desvíos en el transporte urbano complican la movilidad en La Rioja por el aniversario policial

Propuesta para revitalizar 800 viviendas en La Rioja mediante financiamiento mixto

Escrituración masiva en Nueva Rioja: un paso adelante para 120 familias locales

Adiós a Sorpresa Copias: 25 años de historia llegan a su fin en La Rioja

Operativo de tránsito por el aniversario de la Policía Provincial afectará la circulación en la capital riojana

Compromiso educativo en La Rioja: el CONaG celebra 16 años de logros significativos.

Celebraciones por el 435° aniversario de La Rioja Capital: un compromiso renovado con la comunidad

El Parque de las Juventudes ofrece actividades familiares por el aniversario de La Rioja

Programas de empleo: cronograma de pagos anunciado para mayo en Argentina
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar