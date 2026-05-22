Colectivo se hunde en Chepes: el asfalto cede sin dejar heridos

Un colectivo de larga distancia se hundió en la calzada en Chepes debido al colapso del pavimento. Afortunadamente, no hubo heridos. Se evaluarán daños en la infraestructura vial.

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Un incidente inusual interrumpió la cotidianidad en Chepes el miércoles al mediodía, cuando un colectivo de El Cometa Expres se hundió parcialmente en la calzada de la Avenida 9 de Julio. El hecho ocurrió alrededor de las 12:15 horas, cuando el conductor, Juan Carlos Peñaloza, de 62 años y oriundo de Jujuy, se detuvo para un control de rutina por parte de la Gendarmería Nacional.

El suelo cedió de forma sorpresiva bajo el peso del vehículo, generando una situación de emergencia. Personal policial llegó rápidamente al lugar para coordinar las acciones necesarias con el Subalférez Alan Huck, responsable del destacamento de Gendarmería. Afortunadamente, no hubo heridos entre los pasajeros ni entre los efectivos que intervinieron.

Las autoridades locales comenzaron las maniobras para remover el colectivo y evaluarán los daños en la infraestructura vial. Este incidente resalta la necesidad de mantener en buen estado las infraestructuras de la región, asegurando la seguridad tanto de los pasajeros como del personal de servicio.