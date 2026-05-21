Desvíos en el transporte urbano complican la movilidad en La Rioja por el aniversario policial

Con motivo de los actos centrales por el Aniversario de la Policía de La Rioja, la Secretaría de Transporte anunció que este viernes 22 de mayo, a partir de las 6:30 de la mañana, varias líneas del servicio urbano de pasajeros experimentarán modificaciones en sus recorridos. Estas alteraciones buscan facilitar el flujo de los eventos y garantizar la seguridad de los asistentes.
Las líneas afectadas incluyen la Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 5, así como los servicios Troncal Norte-Sur, Troncal Este y Troncal Oeste, que desviarán su ruta por Av. René Favaloro y calle Santa Fe, para retomar su trayecto habitual en Av. Perón. Desde Av. Castro Barros, las líneas también modificarán su recorrido por calle Beccar Varela y Av. Facundo Quiroga.
Por su parte, las líneas 5, 6 y Troncal Este desviarán por calle Saavedra y calle Pellegrini, regresando a su circulación normal en Av. Perón. La Secretaría de Transporte recomienda a los usuarios considerar estas modificaciones al planificar sus traslados para evitar inconvenientes durante la mañana del viernes. Se anticipa que el tránsito y los recorridos normales se restablecerán una vez concluidos los eventos oficiales.