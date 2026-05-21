Jueves, 21 de Mayo 2026
La Rioja

Desvíos en el transporte urbano complican la movilidad en La Rioja por el aniversario policial

El viernes 22 de mayo, a partir de las 6:30, varias líneas de transporte urbano en La Rioja modificarán su recorrido para facilitar los actos por el Aniversario de la Policía. Se recomienda a los usuarios planificar sus traslados.

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Redacción Equipo Editorial
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Con motivo de los actos centrales por el Aniversario de la Policía de La Rioja, la Secretaría de Transporte anunció que este viernes 22 de mayo, a partir de las 6:30 de la mañana, varias líneas del servicio urbano de pasajeros experimentarán modificaciones en sus recorridos. Estas alteraciones buscan facilitar el flujo de los eventos y garantizar la seguridad de los asistentes.

Las líneas afectadas incluyen la Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 5, así como los servicios Troncal Norte-Sur, Troncal Este y Troncal Oeste, que desviarán su ruta por Av. René Favaloro y calle Santa Fe, para retomar su trayecto habitual en Av. Perón. Desde Av. Castro Barros, las líneas también modificarán su recorrido por calle Beccar Varela y Av. Facundo Quiroga.

Por su parte, las líneas 5, 6 y Troncal Este desviarán por calle Saavedra y calle Pellegrini, regresando a su circulación normal en Av. Perón. La Secretaría de Transporte recomienda a los usuarios considerar estas modificaciones al planificar sus traslados para evitar inconvenientes durante la mañana del viernes. Se anticipa que el tránsito y los recorridos normales se restablecerán una vez concluidos los eventos oficiales.

Etiquetas: la rioja policía de la rioja modificaciones de servicio transporte urbano actos conmemorativos seguridad pública
TL;DR

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