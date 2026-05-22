Viernes, 22 de Mayo 2026
Política

La Rioja presiona al Gobierno nacional por fondos indispensables para su desarrollo

La Rioja solicita un adelanto de coparticipación por $85.000 millones para salarios y aguinaldos, tras completar la documentación requerida, mientras otras provincias ya reciben estos fondos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Gobierno de La Rioja ha intensificado sus gestiones para obtener un adelanto de coparticipación de $85.000 millones, esencial para el pago de salarios y aguinaldos debido a la disminución en la recaudación. Ricardo Herrera, secretario General de la Gobernación, informó que se ha completado toda la documentación requerida para avanzar en este proceso y que otras provincias, como Mendoza, ya han comenzado a recibir estos fondos.

Herrera expresó su preocupación por la posible dilatación del desembolso, enfatizando que el tiempo para la devolución es limitado, debiendo cumplirse hasta diciembre del año en curso. A pesar de las demoras, el funcionario aseguró que el interés de los riojanos ha sido priorizado y que la inclusión de la provincia en el decreto del presidente es un indicativo de que la Nación comprende la situación apremiante.

El Ministerio de Hacienda de La Rioja ha enviado la documentación solicitada por el Ministerio del Interior de la Nación y se mantiene en contacto constante para evitar cualquier retraso en este trámite, que es crucial para el bienestar de la provincia.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial coparticipación ricardo herrera política salarios
TL;DR

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