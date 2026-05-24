Clientes de Banco Rioja podrán refinanciar sus deudas con nuevo plan especial

El Banco Rioja lanzó un plan de refinanciación de deudas para clientes con saldos en tarjetas y préstamos, buscando aliviar la carga financiera en un contexto económico complicado. Las condiciones se adaptarán a cada caso individual, ofreciendo opciones de pago más flexibles y posibles descuentos en intereses. Esta iniciativa, coordinada con el gobernador Ricardo Quintela, busca mejorar la situación económica de la provincia.

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El Banco Rioja ha lanzado un plan especial de refinanciación de deudas dirigido a todos sus clientes, en un momento económico complicado. La medida, que ya está en vigencia, busca ofrecer soluciones adaptadas para quienes tengan saldos pendientes en tarjetas de crédito, préstamos bancarios y cuentas de billeteras virtuales.

Marcelo Becerra, vicepresidente de la entidad, mencionó que esta iniciativa fue coordinada con el gobernador Ricardo Quintela para aliviar la situación de los trabajadores. Se evaluará cada caso de manera individual, permitiendo condiciones flexibles en los plazos y posibles descuentos en intereses, lo que podría beneficiar significativamente a muchas familias.

Los interesados pueden acudir a las sucursales del banco, que tendrá un horario de atención extendido hasta las 16 horas para facilitar el trámite. Este esfuerzo busca mejorar la situación económica en la provincia, afectada por la inflación y la incertidumbre financiera, generando expectativas positivas entre los clientes y la comunidad.

El plan de refinanciación del Banco Rioja se presenta como una oportunidad crucial para que los clientes puedan reorganizar sus finanzas y aliviar su carga económica, reflejando un enfoque proactivo ante las dificultades actuales.