Accidente en Ruta 38: jóvenes motociclistas sufren lesiones leves y complican el tránsito

Un accidente en Ruta Nacional N° 38 involucró a dos mujeres en una motocicleta, dejando a una con lesiones menores. Las autoridades refuerzan campañas de seguridad vial ante el aumento de siniestros.

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Un accidente de tránsito tuvo lugar en la rotonda del monumento a San Nicolás de Bari, sobre la Ruta Nacional N° 38, a primeras horas de este sábado. Dos mujeres, identificadas como Vilma Forras, de 22 años, y Sabrina Forras, de 25, viajaban en una motocicleta Honda GLH 150 cc cuando la conductora perdió el control del vehículo, provocando que ambas cayeran al asfalto.

El personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja llegó al lugar para realizar tareas de prevención y asistencia. La conductora sufrió un traumatismo en el miembro inferior izquierdo, pero tras ser evaluada por DEM 107, se determinó que no necesitaba ser trasladada al hospital. Por su parte, la acompañante no presentaba lesiones visibles.

Las autoridades han intensificado las campañas de concientización sobre la seguridad vial ante el aumento de accidentes, promoviendo el uso de cascos y el respeto a las normas de tránsito. Este incidente resalta la importancia de conducir con precaución y la necesidad de implementar medidas que mejoren la seguridad en las rutas.