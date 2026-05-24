Domingo, 24 de Mayo 2026
Deportes

Facundo arrasa a Independiente y sigue dominando la liga de básquet

Facundo logró una victoria aplastante sobre Independiente, 101 a 52, consolidándose como líder del campeonato. El equipo mostró un dominio claro, destacando a Agustín Pereyra con 22 puntos. La afición espera ansiosa los próximos partidos.

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En el estadio “Cristóbal Romero”, el club Facundo logró una abultada victoria ante Independiente, con un marcador final de 101 a 52. Este partido fue parte de la cuarta fecha del certamen Oficial, donde el equipo, dirigido por Mario Vildoza, mostró un dominio claro durante todo el encuentro.

El primer cuarto tuvo un inicio equilibrado, con Independiente logrando un parcial favorable de 22-17. Sin embargo, a medida que avanzó el juego, Facundo ajustó su estrategia defensiva y aceleró el ritmo, logrando cambiar el rumbo del partido. En el segundo período, el equipo local se retiró al descanso con una ventaja de 49-33.

El tercer cuarto fue decisivo, con un impresionante parcial de 31-6 a favor de Facundo, lo que prácticamente selló el destino del partido. El juvenil Agustín Pereyra se destacó como máximo anotador, sumando 22 puntos. Otros jugadores también contribuyeron, como Lautaro Velázquez con 13 puntos, Agustín Mayorga con 12, y Bautista Peña con 11.

Con esta victoria, Facundo se mantiene líder del campeonato, evidenciando su capacidad tanto en ofensiva como en defensa. La afición espera con entusiasmo los próximos encuentros, donde el equipo buscará seguir sumando triunfos y afirmando su posición como favorito en el torneo.

Etiquetas: facundo independiente básquet campeonato deportes cristóbal romero
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