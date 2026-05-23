Suspensión de la VTV en mayo: impacta a propietarios de autos en CABA

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) ha cambiado en CABA: autos nuevos quedan exentos hasta los 4 años o 64.000 km. Beneficios económicos y plazos nuevos son clave para los conductores.

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Durante el mes de mayo de 2023, muchos conductores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán evitar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) debido a una excepción para ciertos vehículos. Esta medida no elimina la VTV, sino que establece criterios basados en la antigüedad y los kilómetros recorridos.

Los autos y motos particulares están exentos de realizar la VTV hasta que cumplan cuatro años desde su patentamiento o superen los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Por ejemplo, un vehículo patentado en febrero de 2022 deberá realizar su primera inspección en 2026, siempre que no supere el límite de kilómetros.

Desde mayo de 2023, se han implementado nuevos plazos para la VTV, que dura aproximadamente 20 minutos y se puede realizar sin bajar del vehículo, previo turno en plantas habilitadas. La vigencia de la VTV varía: para vehículos de entre 4 y 7 años con menos de 84.000 kilómetros, es de hasta 2 años; para aquellos con más de 7 años o más de 84.000 kilómetros, la vigencia es anual.

El costo actual de la VTV es de $63.453,51 para autos y $23.858,78 para motos. Los titulares de vehículos que no superen la inspección cuentan con 60 días hábiles para realizar las reparaciones necesarias y obtener una reverificación gratuita.