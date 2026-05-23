El FMI presiona al Gobierno argentino para una reforma tributaria urgente

El FMI instó a Argentina a liberar el cepo cambiario y avanzar en reformas tributarias y previsionales. Proyecta un crecimiento del PIB del 3,5% y una inflación del 25% para 2026. La estabilidad económica, aunque en mejora, enfrenta desafíos en la acumulación de reservas.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha solicitado al Gobierno argentino que realice ajustes adicionales al cepo cambiario y avance en reformas tributarias y previsionales. Esta solicitud se produce en el marco de la segunda revisión de un acuerdo por US$20.000 millones, el cual fue recientemente aprobado por el directorio del FMI y que respalda el programa del presidente Javier Milei.

En su informe técnico, el organismo destacó el ajuste fiscal realizado y la desaceleración de la inflación, aunque advirtió sobre desafíos persistentes en la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria. Según el FMI, se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,5% para 2026, con una inflación anual del 25% y una tasa de desempleo del 7,2%.

Además, el informe subraya que el proceso de desinflación ha sido más rápido que en estabilizaciones anteriores, aunque se establece la necesidad de profundizar reformas estructurales en el sistema tributario, que sigue siendo complejo y distorsivo. A pesar de los avances, el FMI señaló que la acumulación de reservas y la demanda de pesos avanzan lentamente debido a la incertidumbre política y financiera en el país.