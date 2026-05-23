Accidente en Villa Unión: volcadura de camioneta del PAMI deja dos heridos graves

Un accidente en La Rioja dejó a dos ocupantes gravemente heridos tras el vuelco de una camioneta del PAMI. La investigación busca esclarecer las causas y mejorar la seguridad vial en la región.

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Un accidente de tránsito ocurrió en la provincia de La Rioja, cuando una camioneta del PAMI volcó, dejando a dos de sus ocupantes con lesiones graves. El conductor, Claudio Ochoa, de 47 años, perdió el control del vehículo, lo que provocó que saliera de la calzada y volcara varias veces.

Como consecuencia del siniestro, una mujer de 55 años, con apellido Heredia, sufrió una fractura en la pierna izquierda, mientras que Ochoa sufrió una fractura en la muñeca izquierda. Ambos fueron trasladados al hospital de Villa Unión para recibir atención médica.

El Juzgado de Instrucción, bajo la dirección del Dr. Jorge Andrés Romero, está a cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente y las responsabilidades correspondientes. Este incidente ha generado preocupación en la comunidad de Villa Unión, quien espera medidas que mejoren la seguridad vial en las carreteras, especialmente en rutas frecuentadas por vehículos de transporte público y privado.