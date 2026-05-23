Accidente en La Rioja: un herido tras choque entre auto y moto en la ciudad

Un accidente en la ciudad dejó a un motociclista herido con traumatismo leve. La búsqueda del conductor fugado continúa, mientras se refuerzan las medidas de seguridad vial.

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Un accidente de tránsito reciente en la ciudad dejó a un hombre de 31 años, Walter Burgoa, con lesiones leves tras colisionar su motocicleta marca Keller 110cc con un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga. El incidente activó de inmediato los protocolos de emergencia, y Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja acudieron al lugar para garantizar la seguridad.

Burgoa sufrió un traumatismo en su pierna izquierda pero decidió no ser trasladado por el servicio de emergencias DEM 107, que también llegó para asistirlo. La Policía de la Provincia de La Rioja reguló el tránsito en la zona y comenzó la búsqueda del automovilista involucrado.

Este accidente ha generado inquietud entre los vecinos, quienes piden más medidas de vigilancia y control del tránsito. La creciente circulación de motocicletas exige una reflexión sobre la seguridad vial y el respeto a las normas de tránsito. Las autoridades locales están trabajando en campañas de concientización para reducir el número de siniestros viales en la región.