Domingo, 24 de Mayo 2026
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La tragedia en Chilecito: investigan muerte de joven vinculada a violencia de género

La Justicia investiga la muerte de una joven de 19 años en el Hospital Eleazar Herrera Motta de Chilecito, tras haber denunciado violencia de género. Se suspendió la autopsia para esclarecer las causas del fallecimiento.

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La investigación sobre la muerte de una joven de 19 años en el Hospital Eleazar Herrera Motta de Chilecito ha tomado un giro urgente, tras conocerse que había denunciado ser víctima de violencia de género por parte de su exnovio. La joven ingresó en estado crítico, presentando convulsiones que llevaron a un paro cardiorrespiratorio, y falleció a pesar de los esfuerzos de reanimación del equipo médico.

La intervención de la justicia se inició gracias al aviso del personal del hospital, lo que llevó a la activación de la Unidad Especial de Atención a la Mujer, Minoridad y Familia. Dado el contexto de violencia, el caso fue clasificado inicialmente como de violencia de género.

Recientemente, el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género de La Rioja Capital suspendió la autopsia programada, trasladando el cuerpo a la Morgue Judicial de la capital para que peritos forenses especializados determinen si el fallecimiento fue consecuencia de complicaciones quirúrgicas o si hubo factores externos relacionados con la denuncia de violencia. La causa se mantiene bajo secreto de sumario mientras se recogen testimonios del entorno de la víctima y del personal médico.

Etiquetas: chilecito violencia de género muerte joven investigación judicial hospital la rioja
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