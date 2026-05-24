Domingo, 24 de Mayo 2026
Policiales

Tragedia en Buenos Aires: cinco fallecidos en choque, incluyendo dos niños

Un trágico accidente en la Ruta Provincial 6 dejó cinco muertos, incluyendo a dos menores, cuando un vehículo embistió a otro. La comunidad de San Vicente llora esta devastadora pérdida.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
Tragedia en Buenos Aires: cinco fallecidos en choque, incluyendo dos niños
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un trágico accidente de tránsito en la Ruta Provincial 6, a la altura de San Vicente, dejó cinco víctimas fatales, entre ellas dos menores de edad. El siniestro ocurrió cuando un vehículo de alta gama embistió por detrás a un automóvil, resultando en la muerte instantánea de todos sus ocupantes, quienes viajaban en un Peugeot 207. Las víctimas han sido identificadas, incluyendo a Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, y Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años.

El accidente se produjo en el kilómetro 53 de la ruta, en dirección a Cañuelas. La camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un joven de 28 años, impactó al Peugeot mientras circulaban en el mismo sentido. Tras el choque, el conductor de la camioneta fue aprehendido y se encuentra bajo custodia policial mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

La Dra. Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 Descentralizada de San Vicente, ha calificado el caso como "homicidio culposo". Este tipo de caratulaciones son comunes en tragedias de este tipo, y las autoridades están trabajando para esclarecer las circunstancias del accidente.

Etiquetas: argentina accidente de tránsito víctimas fatales san vicente política de seguridad vial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4017 articles →

Artículos relacionados

Accidente de moto en La Rioja capital: dos hermanas heridas tras caída

Accidente en La Rioja: un herido tras choque entre auto y moto en la ciudad

Accidente en Villa Unión: volcadura de camioneta del PAMI deja dos heridos graves

La violencia de género en La Rioja: el repudio del Tribunal Superior de Justicia

René Molina detalla reformas en la Policía de La Rioja para aumentar la seguridad pública

Tragedia en La Rioja: un pasajero muere en colectivo de Rioja Bus por descompensación.

Causa por homicidio en Nonogasta: el juez Jalil toma nuevas medidas en la investigación

Accidente en Ruta 40: camión vuelca cerca de Andolucas, conductor con lesiones leves

Casi tragedia en avenida Oyola: vehículo sin frenos pone en peligro a niños
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar