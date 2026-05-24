Tragedia en Buenos Aires: cinco fallecidos en choque, incluyendo dos niños

Un trágico accidente en la Ruta Provincial 6 dejó cinco muertos, incluyendo a dos menores, cuando un vehículo embistió a otro. La comunidad de San Vicente llora esta devastadora pérdida.

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Un trágico accidente de tránsito en la Ruta Provincial 6, a la altura de San Vicente, dejó cinco víctimas fatales, entre ellas dos menores de edad. El siniestro ocurrió cuando un vehículo de alta gama embistió por detrás a un automóvil, resultando en la muerte instantánea de todos sus ocupantes, quienes viajaban en un Peugeot 207. Las víctimas han sido identificadas, incluyendo a Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, y Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años.

El accidente se produjo en el kilómetro 53 de la ruta, en dirección a Cañuelas. La camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un joven de 28 años, impactó al Peugeot mientras circulaban en el mismo sentido. Tras el choque, el conductor de la camioneta fue aprehendido y se encuentra bajo custodia policial mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

La Dra. Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 Descentralizada de San Vicente, ha calificado el caso como "homicidio culposo". Este tipo de caratulaciones son comunes en tragedias de este tipo, y las autoridades están trabajando para esclarecer las circunstancias del accidente.