Banderazo en La Rioja: los hinchas de Belgrano se preparan para la final contra River

El club Belgrano de Córdoba se alista para la gran final del Torneo Apertura 2026 contra River Plate, que se llevará a cabo mañana a las 15:30. Esta final representa una oportunidad significativa para el equipo, que busca conquistar su primer título en la máxima categoría del fútbol argentino.
En la previa del encuentro, se organizó un banderazo en el Gigante de Alberdi que reunió a numerosos hinchas, quienes mostraron su apoyo ferviente. A las 19:05, coincidiendo con el aniversario de la fundación del club, se apagaron las luces del estadio y se iluminó con fuegos artificiales, creando un ambiente festivo. Los seguidores entonaron cánticos de aliento, recordando momentos históricos como la promoción de 2011 que llevó a River a la B.
El entrenador, conocido como "el Ruso", ha anunciado la lista de convocados, aunque persiste la duda sobre la inclusión de Lisandro López. El once inicial está casi definido, con jugadores como Thiago Cardozo y Emiliano Rigoni listos para salir a la cancha. La ciudad de Córdoba vive una intensa expectativa por este crucial encuentro, que marcará un hito en la historia del club.