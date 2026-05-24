Anguinán reafirma su liderazgo en la Zona A del fútbol chilciteño tras victoria en casa

Anguinán se impuso 2-1 a Joaquín Víctor González en Chilecito, consolidándose como líder invicto de la Zona A del campeonato regional. El equipo busca mantener su racha ganadora.

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El equipo de fútbol Anguinán se posiciona como líder de la Zona A del campeonato regional tras vencer a Joaquín Víctor González en un emocionante partido disputado en el estadio “Eduardo Juárez” de Chilecito. La victoria se selló con un marcador final de 2-1, lo que permite al equipo local mantener su invicto en la competición.

El encuentro comenzó con un primer tiempo equilibrado, donde Joaquín se adelantó a los 16 minutos gracias a un gol de su capitán Misael Rementeria, quien aprovechó un error defensivo. No obstante, Anguinán logró empatar en el segundo tiempo con un penal convertido por Gustavo Pozo a los 8 minutos.

A pesar de fallar otro penal solo minutos después, el equipo de Anguinán continuó presionando y finalmente logró el segundo gol a los 21 minutos, anotado por Yamil Lamas. En los últimos minutos, los visitantes intentaron igualar el marcador, pero no pudieron concretar sus oportunidades, dejando a Anguinán con los tres puntos y afianzando su liderazgo en la tabla.