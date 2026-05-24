Domingo, 24 de Mayo 2026
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Franco Colapinto destaca en el GP de Canadá con su mejor clasificación hasta ahora

Franco Colapinto logró el décimo puesto en la clasificación del Gran Premio de Canadá, destacando su adaptación y rendimiento en la actual temporada de Fórmula 1. Su confianza se mantiene alta a pesar de desafíos previos.

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Redacción Equipo Editorial
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Franco Colapinto, piloto argentino de la escudería Alpine, expresó su satisfacción tras alcanzar el décimo puesto en la clasificación del Gran Premio de Canadá. A pesar de las dificultades en la temporada, Colapinto se mostró orgulloso de su rendimiento en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde comenzará la carrera en la décima posición.

En su entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, el joven piloto destacó su confianza a lo largo del año, a pesar de que los resultados no siempre han sido favorables. Comparó su desempeño con el de la carrera en Miami, señalando que, aunque esta vez no lograron la misma velocidad, su clasificación a Q3 es un gran logro.

Colapinto también comentó sobre los desafíos que enfrentó durante la práctica libre del viernes, donde no pudo completar el entrenamiento adecuado, lo que afectó su confianza. Sin embargo, se mostró optimista respecto a su rendimiento en la carrera sprint y en la clasificación, describiéndolas como "perfectas". Su equipo ha sido un gran apoyo durante los momentos difíciles, lo que ha contribuido a su mejora en la pista.

Etiquetas: argentina fórmula 1 franco colapinto gran premio de canadá deportes automovilismo
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