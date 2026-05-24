Domingo, 24 de Mayo 2026
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Tesorieri se impone con contundencia ante Independencia y retoma la senda del triunfo

Américo Tesorieri logró una victoria contundente en la tercera fecha del Campeonato 2026, superando a Independencia de Patquia 4-1. Este triunfo revitaliza al equipo en su búsqueda por el título.

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El equipo de fútbol Américo Tesorieri cosechó una importante victoria en la tercera fecha del Campeonato 2026, que tuvo lugar el sábado en la cancha "Pedro Camilo Alem". Este triunfo es crucial para los "Pistoleros", quienes habían enfrentado dificultades en sus anteriores encuentros. Por otro lado, Independencia de Patquia sufrió una derrota que ha generado inquietud en el club, en el marco de la Primera División organizada por la Liga Riojana de Fútbol.

El partido comenzó con un gol rápido de los locales, cuando Diego Juárez abrió el marcador. Sin embargo, Independencia logró igualar el partido gracias a un error defensivo, capitalizado por Esteban Flores. Ambos equipos buscaron desequilibrar el marcador sin éxito antes del descanso.

En la segunda mitad, Nahuel Montes anotó para Tesorieri apenas a los 3 minutos, seguido por un gol de Alexis Tagliaferri que amplió la ventaja. Finalmente, el debutante "la Joya" Romero selló la victoria con un cuarto gol. Con estos tres puntos, Tesorieri mejora su posición en la tabla y se posiciona como un serio candidato al título.

Etiquetas: la rioja fútbol américo tesorieri liga riojana de fútbol victoria primera división
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