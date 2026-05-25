Los hinchas de Belgrano celebran el campeonato del Torneo Apertura en Córdoba

Belgrano hizo historia al consagrarse campeón del Torneo Apertura tras vencer a River 3-2, desatando festejos masivos en Córdoba. La emoción se vivió en cada rincón del centro, donde miles celebraron un logro que trasciende lo deportivo.

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El triunfo de Belgrano sobre River por 3-2 en el estadio Mario Alberto Kempes marcó un momento histórico al consagrarse campeón del Torneo Apertura. Este triunfo representa el primer campeonato de Primera División en la historia del club, lo que desató una celebración masiva en Córdoba.

Tras el pitido final, miles de hinchas se congregaron en el Patio Olmos y en barrio Alberdi, convirtiendo el centro de la ciudad en el epicentro de una fiesta que simbolizaba orgullo y pertenencia. Las calles se llenaron de lágrimas de emoción, abrazos entre amigos y recuerdos de seres queridos que ya no están, reflejando la profunda carga emocional de este logro.

Los festejos, que incluyeron familias completas y autos tocando bocina, se transformaron en una celebración popular que permanecerá en la memoria colectiva de los hinchas por generaciones. Este día se recordará como uno de los más significativos en la historia del fútbol cordobés.